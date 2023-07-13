В Новосибирской области в середине июля начался пик активности мошек. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области в середине июля начался пик активности мошек. Биолог объяснил, с чем это связано и почему их укусы иногда бывают болезненнее комариных.

— Наиболее актуальны в середине лета, тем более в условиях стоявшей некоторое время засухи, не комары и не слепни, а именно мошки. Их поколения развиваются в ручьях, речках и больших реках, где последствия засухи практически не проявились. Поэтому из воды вылетело много мошек. Они будут досаждать людям, да и домашним животным тоже, до конца лета. В августе и сентябре мошек сменят не менее кусачие и назойливые мокрецы. Они отличаются от мошек тонким тельцем и пятнами на крылышках, — пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

Люди часто жалуются на то, что укусы мошек могут быть более болезненными, чем укусы комаров. Хотя, казалось бы, вторые намного больше. Биолог отметил, что связано с особенностями строения насекомых.

— Комары прокалывают кожу очень тонким хоботком. Если прокол сделан, минуя нерв, то можно его и не заметить. Болезненность укуса, казалось бы, крошечной мошки объясняется тем, что ее ротовой аппарат как бы вгрызается в кожу, — пояснил ученый.

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