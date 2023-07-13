В Бердске 58-летний водитель погиб в ДТП, слетев с дороги и врезавшись в дерево

Мужчина разбился насмерть. Фото: Госавтоинспекция по НСО.
Днем 13 июля в Бердске Новосибирской области 58-летний водитель слетел с дороги и врезался в дерево. Приехавшие на место медики констатировали смерть. О трагедии сообщили в Госавтоинспекции по региону.
— Управляя автомобилем Toyota Corolla, водитель двигался по улице Черемушной — со стороны СНТ «Запрудный» в сторону СНТ «Марьин Лог». В пути следования он съехал с дороги и наехал на дерево, — отметили в ведомстве.
В результате аварии бердчанин получил смертельные травмы. Пока неясно, почему водитель не справился с управлением. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 11-летнего мальчика, на мотоцикле влетевшего во встречную иномарку, увезли в больницу.
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