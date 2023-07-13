В Новосибирске 11-летнего мальчика, на мотоцикле влетевшего во встречную иномарку, увезли в больницу

11-летнего водителя мини-байка увезли на скорой. Фото: городская Госавтоинспекция.

В Новосибирске после аварии на скорой увезли 11-летнего мотоциклиста. Днем 13 июля подросток на пит-байке влетел в лобовое стекло встречной Hyundai Creta. В городской Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП.

— В результате аварии пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. Его доставили в больницу, характер полученных травм уточняется. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — отметили в ведомстве.

По информации очевидцев, ребенок мини-мотоцикла пытался обогнать КАМАЗ и врезался во встречную машину. Он был в шлеме.

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