Благодарное «мяу»: новосибирские спасатели опубликовали ролик, в котором достают из колодца кота

Спасатели успешно вытащили из беды непоседу. Фото: стоп-кадр видео спасателей МАСС.

Утром 13 июля спасателям МАСС поступил вызов — жительница Новосибирска просит вызволить из беды своего усатого питомца. Бригада выехала на место. Сотрудники записали спасение на видео.

— Кот упал в колодец в Горском микрорайоне. Как пояснила хозяйка, ее питомец — любитель ходить в самоволку. Но не предвидел котик, что по его маршруту несознательный человек зачем-то откроет колодец. Спасатели МАСС приехали на место и действительно обнаружили кота, который громко мяукал и «звал» на помощь, — пояснили спасатели.

Спустившись в колодец, снаряженные сотрудники поместили кота в переноску и подняли наверх, к хозяйке. Сибирячка от души поблагодарила спасителей своего непоседы. Впрочем, и кот тоже выразил благодарное «мяу» спасателям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber