В Новосибирской области из-за мощного ливня встали электрички

Шесть электричек задержались в пути из-за грозы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник в Новосибирской области прошел мощный ливень, который принес немало проблем. Как сообщили в Западно-Сибирской железной дороге, из-за грозы и порывистого ветра несколько электропоездов задержались в пути.

– Из-за непогоды произошло отключение электричества на перегоне между станциями Восточная и Изынский, – сообщили в пресс-службе. – Из-за этого шесть составов пришли с опоздание от 40 минут до двух часов,

Как стало известно, задержались пригородные электрички №6817 «Курундус – Новосибирск», №6819, 6820 и 6824, следующие из Новосибирска в Изынский, а также №6826 «Новосибирск – Курундус» и №6832 «Новосибирск – Буготак».

В компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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