Один на надувном матрасе, второй на самодельном катамаране: в Обском море спасли двух подростков

Ребята отправились в Обское море около 7 утра. Фото: служба спасения МАСС.

В Бердске спасли двух ребят, которые отправились плавать по Обскому морю без взрослых. Один из них был на надувном матрасе, второй – на самодельном катамаране, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС России по региону.

– Около семи часов утра 13 июля в Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России дозвонилась взволнованная женщина. Она рассказала, что двое подростков, 14 и 17 лет, отправились на акваторию Новосибирского водохранилища в районе низких берегов, – сообщили в ведомстве. – В какой-то момент их начало уносить в море.

Спасатели вовремя подоспели на помощь: они отыскали путешественников и вернули их родителям. Помощь врачей ребятам не потребовалась.

– Напоминаем, что матрасы, тюбинги и остальные надувные предметы не предназначены для плавания, только для отдыха на пляже: ими невозможно управлять на поверхности воды, – уточнили в МЧС. – Не ленитесь читать инструкции на коробках и упаковках, чтобы знать, для чего их можно использовать. Те же надувные круги можно использовать лишь для поддержания человека на поверхности воды и только на мелководье, но не для плавания на глубину. Из всего надувного можно использовать нарукавники – вот они точно помогут.

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