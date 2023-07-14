«Перевели в палату»: мальчика, пострадавшего при пожаре на даче Первомайском районе, прооперировали

Дом сгорел дотла. Фото: прокуратура НСО

Стало известно состояние ребенка, пострадавшего при пожаре на даче в Первомайском районе. Напомним, ЧП произошло 14 июня. Загорелась дача в одном из СНТ. В огне погиб 11-летний мальчик, его брат получил ожоги.

- Мальчика прооперировали второй раз. Ожогов не осталось, - рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи.

По словам девушки, ребенка перевели в палату, но речи о выписке пока нет.

Ранее сообщалось, что беда произошла в доме многодетной семьи. В ночь трагедии мама мальчиков родила четвертого ребенка.

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