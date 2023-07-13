В Новосибирске водительница Mercedes пыталась проскочить на красный свет и попала в больницу

Водительница иномарки пыталась проскочить на красный сигнал светофора.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем 13 июля торопливая водительница дорогого внедорожника пыталась проехать на красный свет и столкнулась с Toyota Land Cruiser. Пострадавшую виновницу ДТП увезли в больницу. Пост об аварии опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте — подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Водительница 48 лет, управляя Mercedes-Benz GLB, столкнулась с Toyota Land Cruiser по улице Станиславского, перед этим проехав на красный сигнал светофора. За рулем «Тойоты» тоже была девушка — ей 19 лет. Водительницу Mercedes увезли на скорой, — пояснили в ведомстве.
Виновницу ДТП увезли на скорой. Фото: скрин паблика.
Пока неясно, какие травмы получила водительница. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности аварии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер