В Новосибирске водительница Mercedes пыталась проскочить на красный свет и попала в больницу

Водительница иномарки пыталась проскочить на красный сигнал светофора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 13 июля торопливая водительница дорогого внедорожника пыталась проехать на красный свет и столкнулась с Toyota Land Cruiser. Пострадавшую виновницу ДТП увезли в больницу. Пост об аварии опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте — подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Водительница 48 лет, управляя Mercedes-Benz GLB, столкнулась с Toyota Land Cruiser по улице Станиславского, перед этим проехав на красный сигнал светофора. За рулем «Тойоты» тоже была девушка — ей 19 лет. Водительницу Mercedes увезли на скорой, — пояснили в ведомстве.

Виновницу ДТП увезли на скорой. Фото: скрин паблика.

Пока неясно, какие травмы получила водительница. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности аварии.

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