«Стекло прилетело девушке в шею»: раскрыты подробности инцидента в автобусе, где ребенка зажало дверями

Конфликт произошел в автобусе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очевидцы рассказали подробности конфликта в автобусе в районе остановки «Семейный квартал» в Южно-Чемском микрорайоне. Напомним, что там зажало дверями ребенка. Оказалось, что в этот момент он был на руках у мамы. Женщину тоже придавило.

Отец ребенка пытался привлечь внимание к проблеме и разбил стекло в автобусе игрушечной машинкой сына. Осколки разлетелись по всему салону.

- Я стояла впереди и услышала, как разлетелось окно. Одной девушке, кажется, попало в шею. Она держалась за нее, но крови не было, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, пассажирка автобуса. – И, кажется, отец ребенка разбил стекло в автобусе уже после того, как двери открылись. Ребенок был у женщины на руках.

Тем временем полиция начала по данному факту проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber