Жители Ленинского района Новосибирска жалуются на густой смог в небе

Жители Новосибирска заметили смог в небе над Новосибирском.
Фото: архив КП
Днем 13 июля новосибирцы заметили в небе Ленинского района густой смог. Как сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре, возможно, все дело в строительстве четвертого моста через Обь.
— По нашей информации, смог заметили в районе четвертого моста. Явлений, связанных со смогом, мы сегодня не фиксировали. Превышений нормы по загрязнению воздуха тоже нет, — отметили в департаменте.
В УГМС предположили: пыль могла подняться из-за строительства нового моста.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как местные жители снимают ролики с пылевой бурей в небе прямо из окон. Над обеими берегами города тогда проплывали пылевые облака.
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