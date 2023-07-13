Жители Ленинского района Новосибирска жалуются на густой смог в небе

Жители Новосибирска заметили смог в небе над Новосибирском. Фото: архив КП

Днем 13 июля новосибирцы заметили в небе Ленинского района густой смог. Как сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре, возможно, все дело в строительстве четвертого моста через Обь.

— По нашей информации, смог заметили в районе четвертого моста. Явлений, связанных со смогом, мы сегодня не фиксировали. Превышений нормы по загрязнению воздуха тоже нет, — отметили в департаменте.

В УГМС предположили: пыль могла подняться из-за строительства нового моста.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как местные жители снимают ролики с пылевой бурей в небе прямо из окон. Над обеими берегами города тогда проплывали пылевые облака.

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