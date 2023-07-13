Жительницу Новосибирска признали нерадивой мамой из-за надписей в тетрадке дочери-подростка

Анастасия с дочкой. Фото: предоставлено Анастасией

В Новосибирске женщина отменила решение ПДН с помощью суда. Женщине выписали протокол об административном правонарушении. Решили, что она не следит за ребенком, не справляется с родительскими обязанностями.

- Моей дочке 12 лет. Осенью прошлого года учителя в школе увидели на полях ее тетради странные надписи. Дочка писала, что никому не нужна, и ее никто не любит. Педагоги, естественно, встревожились, но поступили странно, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, мама девочки. – В декабре они вызвали меня в школу и стали отчитывать, что я плохая мать, но про надписи не сказали ни слова.

По словам Анастасии, дальше события развивались еще хуже. За пару дней до Нового года в ее дверь постучались сотрудники ПДН.

- Они-то мне и сообщили про надписи в тетрадях и мысли дочке о суициде. Почему в школе мне об этом не сказали? В итоге на меня составили протокол об административном правонарушении, мол, я плохая мама. Я не выдержала и пошла в суд, - говорит женщина. – Мы после этого говорили с дочерью. Она все это выдумала, взяла пример с другой девочки, у которой действительно сложная семейная ситуация.

Суд изучил все доводы и пришел к выводу, что доказательств того, что Анастасия плохая мать, нет.

- В материалах дела нет доказательств, что женщина пила в присутствии дочери, что она провоцирует конфликты со своим сожителем. Нет объяснений от соседей, что конфликты дома продолжительные, - говорится в решении суда.

В итоге решение ПДН отменили, и семью с учета сняли.

- Однако школа не успокоилась. Сказали, что мы стоим еще на каком-то учете, но мы так и не понимаем, на каком. Буду, значит, подавать в суд еще раз, - подытоживает Анастасия.

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