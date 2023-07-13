Новосибирские чиновники пожертвовали более 10, 5 миллионов на нужды СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские чиновники пожертвовали более 10,5 миллионов на нужды СВО. На эти деньги было приобретено оборудование, необходимое военнослужащим.

— За счет этих средств были куплены прицелы, квадрокоптеры и подавители дронов, шины, четыре автомобиля для перевозки гуманитарной помощи для участников СВО и жителей Беловодского района ЛНР, бытовая техника, печное оборудование, инструменты и так далее, — сообщили в региональном правительстве. — Также за счет собранных средств была оказана гуманитарная помощь жителям подшефного Новосибирской области Беловодского района ЛНР.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как пенсионер из поселка Линево Новосибирской Области отправил уже вторую «буханку» в зону спецоперации. Начиненный гуманитарной помощью УАЗ уже отправился на помощь бойцам.

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