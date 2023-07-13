Новосибирцы заявили, что блондинку, бродившую голой по городу, пытались изнасиловать

Девушку пытались изнасиловать четверо. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black».

В четверг, 13 июля, стали известны подробности видеоролика, на котором полностью обнаженная жительница Новосибирска идет по улице Мира. По словам очевидцев, девушку пытались изнасиловать. Об этом КП-Новосибирск рассказала блогер Оксана Усова — ее дочка помогла девушке, попавшей в беду.

— Моя 17-летняя дочь гуляла, когда встретила полностью голую девушку. Подошла узнать, что случилась, и услышала просьбу о помощи. Как оказалось, сибирячка выпивала пиво в компании четырех мужчин. Посиделка закончилась попыткой изнасилования, — рассказывает блогер.

По ее словам, у обнаженной девушки все ноги были в синяках и ссадинах — результат насилия очевиден.

— Я думаю, что это было где-то на улице. Когда поняли, что девушка сейчас начнет поднимать скандал, они бросили ее скрылись на машине, — продолжает Оксана.

От предложения вызвать полицию девушка категорически отказалась. Неравнодушный подросток отвела девушку домой. По пути им встретилась еще одна женщина, которая поделилась вещью, чтобы прикрыть попавшую в беду сибирячку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Может быть, это флешмоб?»: на улице в Новосибирске заметили еще одну обнаженную девушку

В Новосибирске по улице Мира прошлась полностью обнаженная девушка (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber