В Новосибирской области семеро мужчины повредили позвоночник при нырянии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области семеро мужчин пострадали при купании в водоемах. Все они получили травмы позвоночника. Возраст пострадавших – от 25 до 45 лет. Об этом сообщает пресс-служба НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

– Все поступившие — мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, нырявшие вниз головой в различные бассейны и водоёмы в Новосибирске и области. Шесть из них получили повреждения позвоночника, не требующие операции, они проходят консервативное лечение амбулаторно, – уточнили в пресс-службе НИИТО.

Известно, что один из пострадавших травмировался при нырянии в бассейн. У него впоследствии диагностировали осложнённую позвоночно-спинномозговую травму. Когда он нырнул в бассейн, почувствовал слабость в руках и ногах. Выбраться из-за этого сам не смог, поэтому позвал на помощь окружающих. После чего пациента госпитализировали в НИИ травматологии и ортопедии. Там мужчину прооперировали.

– Последствия ныряния вниз головой могут быть катастрофическими для человека. Помимо ушибов, и черепно-мозговой травмы самым грозным из них является осложнённая травма шейного отдела позвоночника, так называемая ПСМТ. (позвоночно-спинномозговая травма).

Всё зависит от того, какую травму получил пациент. Если это неосложнённый перелом позвоночника, последствия могут быть минимальными при своевременном лечении. Что касается осложнённых пациентов, последствия зависят от степени повреждения спинного мозга, своевременности оперативного лечения и дальнейшей реабилитации, — объяснил нейрохирург отделения патологии позвоночника Кирилл Аникин.

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