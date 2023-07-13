Приставы намерены взыскать с новосибирской певицы Пелагеи почти 12 миллионов рублей

У Пелагеи долг почти в 12 миллионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица из Новосибирска Пелагея продолжает судиться с Иваном Телегиным. Бывшие супруги делят имущество и договариваются, как воспитывать общую дочь.

Согласно данных, опубликованных на сайте ФССП, заслуженная артистка России должна выплатить 11 745 128 рублей. Исполнительное производство датировано 23 июнем 2023 года. За что конкретно задолжала Пелагея крупную сумму – выяснить на момент публикации не удалось.

Уточним, нажитое за три года брака имущество бывшие супруги продолжают делить через суд. 13 июля должна состоятся беседа по жилищным спорам, а 20 июля – о разделе совместно нажитого имущества.

Напомним, звездная пара поженилась в 2016 году, но через три года их брак распался. У них подрастает совместная дочь Таисия.

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