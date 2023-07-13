Губернатор Андрей Травников предложил возродить «Сибтекстильмаш»

Андрей Травников предложил возродить историческое имя предприятия — «Сибтекстильмаш». Фото: Правительство НСО

Вопросы развития производства АО «НПО «Курганприбор» на промышленной площадке в Ленинском районе, возрождение исторического названия предприятия —«Сибтекстильмаш», рассмотрел Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки на предприятие 12 июля.

Производство АО «НПО «Курганприбор» расположено в Ленинском районе, на территории машиностроительного предприятия «Сибтекстильмаш», в советскую эпоху выпускавшего ткацкие станки и высокопроизводительные станки-автоматы для текстильной промышленности.

Андрей Травников предложил возродить историческое имя предприятия — «Сибтекстильмаш». Глава региона также выступил с инициативой восстановить деятельность ветеранской организации «Сибтекстильмаша», все эти годы бережно сохранявшей традиции завода. Представители АО «НПО «Курганприбор» поддержали предложения главы Новосибирской области.

— Приятно видеть десятки примеров возрождения производства, которое ранее было доведено фактически до ликвидации. В том числе и цеха того предприятия, где мы сегодня находимся. Еще два года назад здесь была полная разруха: ни кровли, ни окон, ни оборудования. Подобных примеров много в гражданском секторе, буквально неделю были в поселке Посевная, где организовано производство сельхозтехники, — отметил глава региона. — Сегодня стоит серьёзная задача по увеличению объемов производства оборонного ассортимента. На этой площадке производятся изделия самые востребованные сегодня у нашей Армии. Видно, что параллельно идет и освоение новых производственных планов, и дальнейшее строительство, ремонт, реконструкция, восстановление корпусов производственных цехов. И темпы впечатляют. Я уверен, что ни одна западная страна не способна так мобилизоваться, так организовывать новое производство, и увеличивать объемы, как Российская Федерация.

Андрей Травников добавил, что Правительство Новосибирской области, муниципальные власти, оказывают всяческое содействие для скорейшего увеличения объемов производства на подобных площадках.

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