В Новосибирске 11-летний водитель мотоцикла угодил в лобовое стекло кроссовера

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 13 июля в Ленинском районе Новосибирска случилась авария — 11-летний мальчик на питбайке влетел в кроссовер Hyundai Creta. О ДТП сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— 11-летний мальчик ехал на питбайке по улице Клубной, решил обогнать КамАЗ и влетел во встречный кроссовер Hyundai Creta. Ребенок был в шлеме, отделался ссадинами, уточнил подробности очевидец аварии, — отмечено в посте.

По фотографиям с места видно, что мини-мотоцикл с виду невредим и стоит на подножке. А вот хозяину серебристого кроссовера придется заменить лобовое стекло.

Мальчик отделался ушибами и ссадинами. Фото: скрин из паблика.

На месте работали сотрудники скорой помощи и наряд ГИБДД. Официальной информации от ведомств пока нет.

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