Один погиб, трое получили травмы: в Чулымском районе «Тойота Королла» столкнулась с фурой

В легковушке пострадали и водитель, и пассажиры. Фото: Госавтоинспекция НСО.

Смертельное ДТП произошло в Чулымском районе. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, трагедия произошла около 10 часов утра 13 июля.

- 40-летний водитель Toyota Сorolla ехал по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в Омск. По предварительной информации, на 1314-м километре он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo, - рассказали подробности аварии в надзорном ведомстве.

В результате происшествия водителя легковушки, а также пассажиров – 35-летнюю женщину и двух подростков, 12 и 15 лет, бригада скорой с разными травмами увезла в больницу.

- По сообщению из Чулымской районной больницы в 13.35 водитель «Тойоты» скончался, - уточнили в Госавтоинспекции.

В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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