Tele2 улучшила мобильный интернет на левом берегу Новосибирска

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

В Новосибирске Tele2 реализует проект по оптимизации работы действующих базовых станций. На левом берегу с начала года оператор увеличил высоту подвеса антенн на улицах Зорге, Петухова, Палласа, а также на улице Геодезической в городе Обь. Это позволило включить в зону действия базовых станций больше клиентов и сохранить хорошую скорость интернета.

За год потребление мобильного интернета в левобережном Новосибирске выросло на 18%. В местах, где клиенты стали больше «качать», оператор увеличил емкость сети. Скорость интернета повысили на площади Труда, в районе НГТУ (проспект Карла Маркса и улица Новогодняя), на улице Римского-Корсакова, на Горском и Юго-Западном жилмассивах, в микрорайоне Южно-Чемском.

Tele2 также обеспечила связью новые объекты левобережья - ледовый дворец «Сибирь-Арена» и новый терминал аэропорта Толмачево. Всем посетителям доступны стабильная голосовая связь и быстрый мобильный интернет. Помимо этого, качество мобильного интернета улучшили на прилегающей к аэропорту территории.

Павел Гришин, руководитель департамента по развитию сети макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- На нескольких базовых станцияхна левом берегу мы объединили полосы используемых частот, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30-50%. Также мы постоянно проводим работы по оптимизации сети с помощью нашего программного робота, который позволяет менять углы наклона антенн удаленно. Такая точечная настройка помогает улучшить качество связи для клиентов.

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