Неадекватный мужчина с топором напал на соседа около подъезда в Новосибирске

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Новосибирска неадекватный мужчина с топором напал на соседа около подъезда. Инцидент произошел по улице Забалуева 11 июля. Мужчину доставили в отдел полиции, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

− 11 июля в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Забалуева находится мужчина с предметом, похожим на топор. На место выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые доставили гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, − рассказали КП-Новосибирск в полиции.

В отношении 47-летнего сибиряка составили административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. Также идет поиск свидетелей.

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