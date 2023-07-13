В Новосибирске из-за жары воришки стали воровать дезодоранты

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

В 11.37 в Кировском районе Новосибирска бойцами ГБР-11 был задержан молодой человек, похитивший из магазина на улице Комсомольской дезодорант стоимостью 370 рублей. Задержанный пояснил, что средством гигиены намеревался пользоваться сам. «Гвардейцы» передали его сотрудникам полиции.

В этот же день около 16.00 другой молодой мужчина из магазина в Центральном районе попытался вынести без оплаты сразу семь баллончиков средства от пота. Он был задержан бойцами ГБР-75. Стоимость похищенных им дезодорантов в магазине оценили почти в 2,5 тысячи рублей. Он также был передан полицейским.

В Заельцовском районе вчера в 14.27 за кражу бутылки шампанского и нескольких творожных сырков бойцами ГБР-77 были задержаны два молодых человека. Пойманные с украденными товарами на выходе из магазина, они попытались сделать вид, что шампанское и сырки купили, а вот оплатить их забыли. «Гвардейцы» передали задержанных полиции.

Еще одна воровка повела себя совсем неадекватно. Похищая лимонад стоимостью 75 рублей из магазина в Кировском районе, по дороге к выходу она прихватила с прилавка персик и, откусив от него, бросила огрызок на пол. Этот жест и привлек внимание сотрудника службы безопасности торгового учреждения, который вызвал ГБР ГВАРДИИ. В дальнейшем, будучи уже задержанной бойцами ГБР-11, женщина демонстративно исцарапала себе до крови руки и грудь, расплакалась, вызвала по телефону в магазин мужа и сестру и, видимо для полноты картины, упала в обморок. Приехавшие работники скорой помощи диагностировали, что девушка абсолютно здорова, а сумасшествие просто симулирует. «Гвардейцы» передали ее полицейским.

Всего за минувшие сутки охранниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было предотвращено 10 хищений, пресечено 12 случаев нарушения общественного порядка.