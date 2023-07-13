В новосибирской школе № 165 появится класс под открытым небом

Строители готовят контур площадки, где будет расположен мемориальный комплекс. Фото: мэрия Новосибирска

Школа № 165 имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева, расположенная в Советском районе Новосибирска, станет центром патриотического воспитания молодежи. К началу нового учебного года там достроят мемориальный комплекс, представляющий собой класс под открытым небом.

Полное название мемориального комплекса − «Класс под открытым небом «Памятник Герою В. А. Бердышеву». По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, на площадке будут проводить внеклассную работу патриотической и исторической направленности. И все это на свежем воздухе.

− Я поддержал эту инициативу, департамент образования выделил средства на организацию мемориального комплекса. По итогам совещания поручил сделать один из стендов мемориальной площадки интерактивным, чтобы уроки проходили на современном уровне, − подчеркнул градоначальник.

Инициаторами создания памятника участнику ВОВ стали жители поселка на ОбьГЭСе, в котором жил герой. Идею поддержали активисты ветеранской организации при ТОСе «Содружество». Они и обратились в администрацию учебного заведения с этим предложением.

Макет мемориала создали двое учеников инженерного класса под руководством учителя ИЗО Марии Максимовой. Открытие памятника хотят приурочить ко дню подвига Василия Архиповича Бердышева – 16 октября.

Данный проект одержал победу в конкурсе муниципальных грантов. Фото: мэрия Новосибирска

Данный проект одержал победу в конкурсе муниципальных грантов, получив одобрение городского художественного совета. В 2020 году коллективу школы вручили за него Большую золотую медаль на выставке «УЧСИБ-2020».

Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Бурмистров отметил, что проект крайне важен для патриотического воспитания молодежи. Юные новосибирцы должны знать о земляках, совершивших доблестные поступки.

Сегодня строители готовят контур площадки, где будет расположен мемориальный комплекс. После начнут заливать бетон и укладывать тротуарную плитку. Затем там установят скамейки, два стенда, а также звезду в центре композиции.

Директор МАОУ «Центр образования № 165 имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева» Татьяна Прокопьева уточнила, что на площадке комплекса будут проводиться уроки мужества и истории, а также патриотические мероприятия.

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