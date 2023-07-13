Собственник здания, где работала «Клиника 1+1», ответил на вопрос о гражданстве США

Станислав Беляев - собственник помещения. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске не утихают страсти вокруг здания на улице Восход, 28. Там работала «Клиника 1+1», но по решению суда приставы заставили освободить помещения. С подачи сотрудников клиники, по сети разлетелась информация об американском следе в этом деле. Якобы, собственник здания – гражданин США.

Владелец помещений долго сохранял молчание, но теперь прокомментировал слова своих уже бывших арендаторов.

- Родился в Новосибирске, учился в Новосибирске, все детство и молодость провел в Новосибирске. Школу закончил с медалью. Поступил в Новосибирский электротехнический институт. Попал по конкурсу в советско-китайскую группу и одновременно закончил Харбинский политехнический институт, получил специальность «менеджер по международной торговле» и начал работать по этой специальности. 20 лет проработал в Китае, - рассказал КП-Новосибирск собственник здания Станислав Беляев. - Сейчас весь мой бизнес находится на территории Новосибирска. Я - гражданин России. Никакого второго гражданства у меня никогда не было, нет, и, я думаю, не будет никогда.

Напомним, спор за здание начался с того, что клиника перестала платить деньги за аренду, накопился многомиллионный долг. Владелец здания подал в суд, в ответ клиника заявила, что сам собственник перед ними в долгу за сделанный в здании ремонт. Станислав Беляев утверждает, что договор аренды не предполагает компенсации затрат на ремонт, суд встал на его сторону. Но, когда решение пришли исполнять приставы, сотрудники клиники устроили скандал, кто-то показательно падал в обморок, кто-то снимал силовиков на видео.

КП-Новосибирск следит за темой. Подробно о ситуации со зданием на Восходе, 28 читайте на нашем сайте в ближайшее время.

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