«Были переломаны практически все кости»: новосибирский врач рассказал, как спасали упавшего с 9 этажа ребенка

Ребенок упал на землю – удар ничто не смягчило. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Главный педиатр Новосибирской области Ростислав Заблоцкий вспомнил случай, когда ребенок упал с 9 этажа и чудом остался жив. Шокирующая история произошла не в этом году.

Случай можно назвать по-настоящему уникальным. По словам специалиста, это самый высокий этаж на его памяти, с которого выпал ребенок и при этом выжил. Хотя приземлился он на землю – удар ничто не смягчило. Не было ни деревьев, ни веревок для сушки белья.

− Ребенок упал на бок, на плечо. Понятно, что была тяжелейшая черепно-мозговая травма, внутренние органы повреждены практически все, переломаны практически все кости, но, тем не менее, вовремя приехала скорая помощь, вовремя начаты реанимационные мероприятия, потому что была уже остановка дыхания, − цитируют Ростислава Заблоцкого в региональном Минздраве.

Главный педиатр Новосибирской области добавил, что пострадавшего успели вовремя передать реаниматологу детской больницы скорой помощи. Благодаря всем этим действиям несовершеннолетнего удалось спасти.

В апреле 2016 года КП-Новосибирск писала, что четырехлетний малыш выпал из окна девятого этажа и выжил. Мама мальчика убиралась на кухне, когда произошло ЧП. Не исключено, что речь идет как раз об этой истории.

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