В Новосибирской области сотрудникам кооператива выплатили долг по зарплате в 2,1 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Венгеровском районе Новосибирской области сотрудникам производственно-сельскохозяйственного кооператива не выплачивали зарплату. Долг перед ними превысил 2,1 млн рублей. Работники обратились в прокуратуру. Деньги сибиряки не получали за март-май 2023 года.

– Прокурором принят комплекс мер реагирования, по результатам рассмотрения которых перед 33 работниками погашена задолженность в сумме свыше 2,1 млн рублей, – говорится в сообщении прокуратуры.

За задолженность по зарплате председателя кооператива привлекли к административной ответственности. А троих сотрудников – к дисциплинарной.

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