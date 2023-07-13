В Новосибирской области директор учреждения получила штраф за фиктивный ремонт на 350 тысяч рублей

В Новосибирской области директора учреждения получила штраф за фиктивный ремонт на 350 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области вынесли приговор директору муниципального учреждения Венгеровского района. Ее признали виновной по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

– Следствие и суд установили, что женщина - директор муниципального учреждения Венгеровского района, знала, что на балансе учреждения есть остатки денег. В сентябре 2020 года она заключила договор с фирмой на проведение ремонта помещения. При этом по факту работы выполнены не были, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

После чего руководитель без каких-либо законных оснований лично подписала акт приемки выполненных работ, на сумму свыше 350 тысяч рублей. Акт она предоставила на оплату в бухгалтерию учреждения.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили штраф. Как уточнил КП-Новосибирск источник, сумма штрафа составила всего 50 тысяч рублей.

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