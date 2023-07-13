В Новосибирской области в 2023 году погибли 23 ребенка

В 2023 году на территории Новосибирской области погибли 23 ребенка. Фото: Мария Бакланова

В 2023 году на территории Новосибирской области погибли 23 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

− Самая частая причина смерти среди детей – утопление. Чаще всего дети тонут в неорганизованных водоемах, в которых купаются без присмотра взрослых. Но даже если родители рядом, они не всегда могут заметить, что ребенок тонет, − рассказал главный педиатр региона Ростислав Заблоцкий.

В прошлом году умерли 92 ребенка. По данным ЗАГСа, 21 ребенок утонул, 14 погибли в ДТП, 10 – при пожаре, 8 скончались от асфиксии при употреблении пищи, 7 упали с высоты и разбились, 6 погибли на железной дороге, а 5 отравились. Оставшиеся дети – их 21, скончались из-за иных причин. Среди них – самоубийства, убийства, травмы на спортплощадке и механическая асфиксия.

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