Сибирский Сбер стал лидером по повышению финансовой грамотности населения

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Например, сотрудники Кемеровского отделения банка совместно с региональным Минфином провели мероприятие, охватившее свыше двухсот человек в городе Топки, а в Красноярске банк интегрировался с темой финансовой грамотности в федеральный День молодежи. Омские волонтеры организовали встречи для самозанятых, на которых рассказывали о социальном пакете для этой категории предпринимателей и способах его получения.

На третий квартал в регионах присутствия Сибирского банка с учетом периода летних отпусков запланировано еще 60 мероприятий.

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Сибирский Сбер на протяжении многих лет проводит профилактическую и просветительскую работу с населением в части повышения финансовой грамотности. Эти знания полезны всем, не зависимо от возраста, кто заботится о своем благосостоянии, хочет знать, как защитить свои средства, минимизировать риски потерь и приумножать свой капитал.