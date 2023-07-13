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НовостиЭкономика13 июля 2023 5:53

Сибирский Сбер стал лидером по повышению финансовой грамотности населения

Во втором квартале 2023-го года Сибирский банк стал лидером по повышению финансовой грамотности населения среди территориальных банков Сбера. Волонтеры компании провели в Сибири свыше 90 тематических мероприятий
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Например, сотрудники Кемеровского отделения банка совместно с региональным Минфином провели мероприятие, охватившее свыше двухсот человек в городе Топки, а в Красноярске банк интегрировался с темой финансовой грамотности в федеральный День молодежи. Омские волонтеры организовали встречи для самозанятых, на которых рассказывали о социальном пакете для этой категории предпринимателей и способах его получения.

На третий квартал в регионах присутствия Сибирского банка с учетом периода летних отпусков запланировано еще 60 мероприятий.

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Сибирский Сбер на протяжении многих лет проводит профилактическую и просветительскую работу с населением в части повышения финансовой грамотности. Эти знания полезны всем, не зависимо от возраста, кто заботится о своем благосостоянии, хочет знать, как защитить свои средства, минимизировать риски потерь и приумножать свой капитал.