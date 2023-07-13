В запертой квартире на улице Шамшурина в Новосибирске нашли мертвого мужчину.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жильцы дома на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске вызвали спасателей. Они не могли связаться с пожилым соседом. Он не открывал дверь, не отвечал на звонки.
– Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире нашли тело мужчины 1960 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.
Причину смерти пенсионера установит вскрытие. В МАСС уточнили, что тело мужчины передали сотрудникам полиции.
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