В запертой квартире на улице Шамшурина в Новосибирске нашли мертвого мужчину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жильцы дома на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске вызвали спасателей. Они не могли связаться с пожилым соседом. Он не открывал дверь, не отвечал на звонки.

– Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире нашли тело мужчины 1960 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Причину смерти пенсионера установит вскрытие. В МАСС уточнили, что тело мужчины передали сотрудникам полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber