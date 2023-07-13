В Новосибирске иномарка сбила 36-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Ленинском районе Новосибирска 36-летняя женщина попала под колеса иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска 36-летняя женщина попала под колеса иномарки. Сибирячка пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, когда ее сбил Hyundai Maxcruz.

ДТП произошло поздно вечером в среду, 12 июля. Водитель двигался по улице Станционной и напротив дома, расположенного по адресу Ягодинская, 1/1, наехал на пешехода.

− В результате ДТП пострадал пешеход – женщина 1987 года рождения, которая была доставлена в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На месте работал экипаж ДПС.

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