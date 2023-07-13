«Проходим полосу препятствий»: новосибирцы ходят купаться к котловану через канаву по узкой доске

Среди желающих искупаться много детей. Фото: Предоставлено читателем.

В жару под +30 многие горожане спешат освежиться в реке или ближайшем котловане. Но прогулка к воде для некоторых оказалась нелегкой. Возле Юго-Западного котлована разрыли дорогу. Через канаву единственная переправа — узкая дощечка, на которой придется держать равновесие.

Ох досточка кончается... Фото: Предоставлено читателем.

— Это возле остановки «Школа №174». Хочешь искупаться - пройди полосу препятствий. Так уже недели две. А что ремонтируют — непонятно, никаких труб там нет, — поделился читатель КП-Новосибирск.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию.

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