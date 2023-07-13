В Новосибирске двух мужчин унесло течением по Оби. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске в районе Бугринского пляжа чуть не утонули 2 человека. Об этом рассказали в службе МАСС.

– Вечером 12 июля матросы-спасатели заметили в воде двоих человек. Их уносило течением. Спасатели поспешили им на помощь. Они подняли из воды двоих мужчин. Доставили их на берег, – сообщили в МАСС.

С мужчинами, которые чуть не утонули, провели профилактическую беседу. Им напомнили правила безопасного поведения на воде. От медицинской помощи новосибирцы отказались.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Первомайском районе Новосибирска 12 июля утонул мужчина 1985 года рождения. Произошла трагедия на глазах его жены и детей, говорят очевидцы.

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