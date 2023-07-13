Спасатели возобновили поиски туристки, пропавшей при сплаве по реке Снежная в Бурятии

Поиски туристки Елены Романовой возобновили в Кабанском районе. Фото: МЧС / соцсети Бурятии

Поиски туристки Елены Романовой, пропавшей при сплаве по реке Снежная, возобновили в Кабанском районе Бурятии. Утром в четверг, 13 июля, туда выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

− К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка, − сообщили в МЧС Бурятии.

Напомним, поиски туристки приостановили 11 июля. Это было связано с непогодой. Работы в лесу затрудняли сильный туман и обильные осадки.

10 июля группа спасателей обследовала 120 километров береговой линии и акватории реки Снежная, а также озера Байкал.

ЧП на реке Снежной произошло 6 июля. Во время сплава перевернулись четыре катамарана. Восемь туристов, большинство из которых из Новосибирска, оказались в воде. Семерых участников группы нашли и доставили в поселок Новоснежная Иркутской области.

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