В Калининском районе Новосибирска дерево рухнуло на автомобиль

На улице Дунаевского в Новосибирске дерево упало на автомобиль. Фото: Спасатели МАСС
На улице Дунаевского в Новосибирске дерево упало на автомобиль. ЧП произошло днем в среду, 12 июля.
Помощь понадобилась 40-летнему владельцу машины. На место выехали спасатели МАСС.
− Дерево убрано, распилено, − сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города «ВКонтакте».
На работу ушло чуть больше часа. Какие повреждения получил автомобиль – не уточняется.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске в асфальт провалилась иномарка. Произошло ЧП у дома № 2 на Вокзальной магистрали.
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