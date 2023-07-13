В Калининском районе Новосибирска дерево рухнуло на автомобиль

На улице Дунаевского в Новосибирске дерево упало на автомобиль. Фото: Спасатели МАСС

На улице Дунаевского в Новосибирске дерево упало на автомобиль. ЧП произошло днем в среду, 12 июля.

Помощь понадобилась 40-летнему владельцу машины. На место выехали спасатели МАСС.

− Дерево убрано, распилено, − сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города «ВКонтакте».

На работу ушло чуть больше часа. Какие повреждения получил автомобиль – не уточняется.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске в асфальт провалилась иномарка. Произошло ЧП у дома № 2 на Вокзальной магистрали.

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