В Новосибирске мужчина утонул на глазах у жены и детей. Фото: "Инцидент Новосибирск".
Трагедия произошла в Первомайском районе Новосибирска. Там 12 июля в реке в районе остановки «Звездная» утонул мужчина. Об этом рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».
–Там котлован, место, где он соединяется с рекой, называется «Перешеек». Глубина-то небольшая. Произошло всё так быстро, никто ничего не понял. Утонувший молодой человек был с женой и детьми, – уточнили подробности трагедии очевидцы.
На месте работали спасатели, полиция и скорая.
ЧП прокомментировали в МАСС.
– Мужчина пропал на воде. Проведены водолазные работы. Обнаружили тело мужчины 1985 г.р. Подняли из воды, доставили на берег. Тело передали сотрудникам ОП, – рассказали в МАСС.
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