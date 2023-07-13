В Новосибирске мужчина утонул на глазах у жены и детей. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Трагедия произошла в Первомайском районе Новосибирска. Там 12 июля в реке в районе остановки «Звездная» утонул мужчина. Об этом рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

–Там котлован, место, где он соединяется с рекой, называется «Перешеек». Глубина-то небольшая. Произошло всё так быстро, никто ничего не понял. Утонувший молодой человек был с женой и детьми, – уточнили подробности трагедии очевидцы.

На месте работали спасатели, полиция и скорая.

ЧП прокомментировали в МАСС.

– Мужчина пропал на воде. Проведены водолазные работы. Обнаружили тело мужчины 1985 г.р. Подняли из воды, доставили на берег. Тело передали сотрудникам ОП, – рассказали в МАСС.

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