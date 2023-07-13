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НовостиПроисшествия13 июля 2023 3:18

В Новосибирске 30-летний мужчина угнал два «ВАЗа», чтобы выехать за город

Полицейские возбудили уголовное дело
Анастасия ХРОМЫХ
Житель Первомайского района угнал два «ВАЗа», чтобы выехать за город.

Житель Первомайского района угнал два «ВАЗа», чтобы выехать за город.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Первомайского района угнал два «ВАЗа», чтобы выехать за город. Мужчине нужно было добраться до Новосибирского района.

Сообщение об угоне первого отечественного автомобиля поступило в полицию 8 июля. Машина стояла у дома по улице Героев Революции. На место прибыли полицейские. При осмотре территории они обнаружили угнанный «ВАЗ-2106», брошенный неподалеку.

В тот же день в полицию обратился владелец второго автомобиля. Он заявил, что его «ВАЗ» угнали с улицы Шмидта. Спустя некоторое время машину нашли в одном населенных пунктов Новосибирского района.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Новосибирска.

− Выяснилось, что мужчине нужно было уехать в Новосибирский район. Для этого он сначала угнал автомобиль с улицы Героев Революции. В пути следования закончился бензин, тогда он бросил это транспортное средство, завел другой чужой автомобиль и уехал на нем до пункта назначения, − поделились подробностями в ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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