В Новосибирске 30-летний мужчина угнал два «ВАЗа», чтобы выехать за город

Житель Первомайского района угнал два «ВАЗа», чтобы выехать за город. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Первомайского района угнал два «ВАЗа», чтобы выехать за город. Мужчине нужно было добраться до Новосибирского района.

Сообщение об угоне первого отечественного автомобиля поступило в полицию 8 июля. Машина стояла у дома по улице Героев Революции. На место прибыли полицейские. При осмотре территории они обнаружили угнанный «ВАЗ-2106», брошенный неподалеку.

В тот же день в полицию обратился владелец второго автомобиля. Он заявил, что его «ВАЗ» угнали с улицы Шмидта. Спустя некоторое время машину нашли в одном населенных пунктов Новосибирского района.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Новосибирска.

− Выяснилось, что мужчине нужно было уехать в Новосибирский район. Для этого он сначала угнал автомобиль с улицы Героев Революции. В пути следования закончился бензин, тогда он бросил это транспортное средство, завел другой чужой автомобиль и уехал на нем до пункта назначения, − поделились подробностями в ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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