В Новосибирске Октябрьский мост сковала трехкилометровая пробка

Начинается затор у здания 132/1 по улице Немировича-Данченко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 13 июля новосибирцы встали в пробке на Октябрьском мосту. Начинается затор у здания 132/1 по улице Немировича-Данченко.

Информация размещена на «Яндекс.Картах». Судя по данным сервиса, пробка растянулась больше чем на три километра.

Движение затруднено в сторону правого берега. В обратном направлении дорога выделена зеленым цветом, что говорит об отсутствии затора.

Сколько времени придется простоять в пробке – остается только гадать.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение до 30 июля.

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