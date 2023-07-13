В Новосибирске Октябрьский мост сковала трехкилометровая пробка

Начинается затор у здания 132/1 по улице Немировича-Данченко.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 13 июля новосибирцы встали в пробке на Октябрьском мосту. Начинается затор у здания 132/1 по улице Немировича-Данченко.
Информация размещена на «Яндекс.Картах». Судя по данным сервиса, пробка растянулась больше чем на три километра.
Движение затруднено в сторону правого берега. В обратном направлении дорога выделена зеленым цветом, что говорит об отсутствии затора.
Сколько времени придется простоять в пробке – остается только гадать.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение до 30 июля.
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