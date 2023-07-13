Что делают пассажиры Толмачёво перед вылетом

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Международный аэропорт имени А. И. Покрышкина - ключевой транспортный хаб Сибири. Телеком-статистика говорит о том, что в Толмачёво ежегодно увеличивается не только пассажиропоток, но и мобильная активность. Так, за первое полугодие 2023 года объём передачи данных оператора в воздушной гавани вырос практически в 1,5 раза, а количество голосовых вызовов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - на 15%.

Самый востребованный контент в ожидании посадки - видео. Почти половина данных приходится на видеохостинги и онлайн кинотеатры: чаще всего пассажиры смотрят ролики и фильмы на YouTube. В первую десятку наиболее востребованных сервисов также входят ВКонтакте и WhatsApp. Многие путешественники в ожидании рейса обращаются к банковским приложениям, картам, отзывам о местах и объектах. Также в список часто совершаемых действий входит просмотр электронной почты.

- Летом увеличивается пассажиропоток, и нагрузка на сеть оператора значительно возрастает. В ожидании рейса хочется посмотреть давно отложенный фильм, настроиться на полет под любимую музыку, пообщаться с близкими, оперативно решить рабочие вопросы. Чтобы наши абоненты проводили время до вылета максимально продуктивно, МегаФон в этом году запустил в новом терминале С высокоёмкую базовую станцию. Она была спроектирована с учётом роста мобильной активности и рассчитана на максимальные нагрузки даже в самый «горячий» летний сезон,- рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Согласно обезличенным данным оператора, уже с момента открытия новый терминал стал пользоваться значительной популярностью. Только в июне этого года пассажиры «прокачали» здесь свыше 20 тысяч гигабайт, что в 7 раз больше, чем на территории старого здания аэропорта. Значительную часть интернет-трафика генерируют гости из других регионов, которые часто используют новосибирский аэропорт как удобный транзитный пункт. Среди визитеров большую долю занимают жители Якутии (13%), Москвы и Московской области (10%), Кузбасса (7%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%) и ХМАО-Югры (5%).

Аналитики МегаФона отмечают, что у жителей Новосибирской области сохраняется интерес к международным перелетам. Весной этого года число туристов из региона, отправившихся за рубеж, почти на 60% превысило прошлогодние значения. Путешественники из области отдают предпочтение странам ближнего зарубежья - Казахстану, Узбекистану, Киргизии и Таджикистану. В пятёрке популярных направлений остаётся Турция. В свою очередь иностранные туристы также часто посещают «воздушные ворота» столицы Сибири. В июне этого года в Толмачево побывали путешественники из Таджикистана, Китая, Германии, Казахстана и Узбекистана.