Красноярцы, получившие в Новосибирской области 45 кг наркотиков, предстанут в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении наркодилеров из Красноярского края. Им вменяют покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ.

– Следствие установило, что обвиняемые действовали в составе преступной группы по предварительному сговору. Они занимались незаконным сбытом наркотических средств в различных регионах страны, используя Интернет, – уточнили в прокуратуру Новосибирской области.

В марте 2023 красноярцы приехали в НСО, где получили оптовую партию наркотиков. Ее в дальнейшем планировали сбыть. Но довести преступление до конца не вышло. Машину, в которой сибиряки перевозили наркотики, остановили. У них в общей сложности изъяли 45 кг наркотиков.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Новосибирском районном суде.

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