В Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение до 30 июля

В Новосибирске ограничили проезд по улице Деповской в Заельцовском районе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ограничили проезд по улице Деповской в Заельцовском районе. Проезжую часть там сузили на три метра, сообщили в мэрии города.
Рабочие перегородили участок дороги, расположенный напротив здания по адресу Кропоткина, 108/2. Ограничение будет действовать с 12 по 30 июля.
− Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, − объяснили в мэрии Новосибирска.
В пресс-службе муниципалитета напомнили, на время действия ограничений автомобилистам нужно соблюдать ПДД, обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также быть внимательными.
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