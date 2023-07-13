В Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение до 30 июля

В Новосибирске ограничили проезд по улице Деповской в Заельцовском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ограничили проезд по улице Деповской в Заельцовском районе. Проезжую часть там сузили на три метра, сообщили в мэрии города.

Рабочие перегородили участок дороги, расположенный напротив здания по адресу Кропоткина, 108/2. Ограничение будет действовать с 12 по 30 июля.

− Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, − объяснили в мэрии Новосибирска.

В пресс-службе муниципалитета напомнили, на время действия ограничений автомобилистам нужно соблюдать ПДД, обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также быть внимательными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber