«Может быть, это флешмоб?»: на улице в Новосибирске заметили еще одну обнаженную девушку

На амазонку с длинными волосами удивленно смотрели прохожие. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»
Вторую по счету обнаженную девушку заметили в Новосибирске на этой неделе. Дама без комплексов прошлась по улице Мира.
Запись появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 12 июля. Автор пошутил, что сибирячка скинула с себя все вещи, пытаясь хоть как-то спастись от аномальной жары. В городе, между прочим, стоит пекло – температура поднимается выше +30.
На амазонку с длинными волосами удивленно смотрели прохожие. При этом остается загадкой, почему девушка вышла на улицу голой.
− Может быть, это флешмоб? – предположил местный житель.
Дело в том, что накануне голая женщина гуляла по улице Учительской. Из вещей на ней были только туфли на каблуках.
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