В Новосибирске на реконструкцию Первомайского сквера потратят еще 13,5 миллиона рублей

На благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске потратят еще 13,5 миллиона рублей. Фото: мэрия Новосибирска

На благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске потратят еще 13,5 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МАУ города Новосибирска «Горзеленхоз». Подрядчику предстоит проложить сети, смонтировать опоры освещения, установить шкафы освещения и выполнить электромонтажные работы.

Как указано в проектной документации, на территории сквера установят светодиодные светильники на опорах. Их высота составит четыре метра.

− В сквере предусматривается система видеонаблюдения, оповещения и колонны экстренного вызова 112. Электропитание всех систем осуществляется от колонн экстренного вызова 112 со встроенной системой бесперебойного электропитания, − говорится в документе.

Выполнить требуемый объем работ необходимо к 15 октября 2023 года. Реконструкцию сквера планируют завершить до ноября.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэр Анатолий Локоть потребовал ускорить реконструкцию Первомайского сквера.

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