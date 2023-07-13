В Новосибирске на реконструкцию Первомайского сквера потратят еще 13,5 миллиона рублей

На благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске потратят еще 13,5 миллиона рублей. Фото: мэрия Новосибирска
На благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске потратят еще 13,5 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает МАУ города Новосибирска «Горзеленхоз». Подрядчику предстоит проложить сети, смонтировать опоры освещения, установить шкафы освещения и выполнить электромонтажные работы.
Как указано в проектной документации, на территории сквера установят светодиодные светильники на опорах. Их высота составит четыре метра.
− В сквере предусматривается система видеонаблюдения, оповещения и колонны экстренного вызова 112. Электропитание всех систем осуществляется от колонн экстренного вызова 112 со встроенной системой бесперебойного электропитания, − говорится в документе.
Выполнить требуемый объем работ необходимо к 15 октября 2023 года. Реконструкцию сквера планируют завершить до ноября.
Ранее КП-Новосибирск писала, что мэр Анатолий Локоть потребовал ускорить реконструкцию Первомайского сквера.
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