Мобилизованный Николай Шигин из Новосибирской области погиб на спецоперации

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Николай Шигин погиб в зоне СВО. Фото: https://vk.com/kuibyshevskiy_nso

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Николай Шигин погиб в зоне СВО. Прощание с героем пройдет в четверг, 13 июля.

Сибиряка не стало 19 июня. Он погиб в возрасте 31 года, рассказали в администрации Куйбышевского района.

Николай родился 5 марта 1992 года. Новосибирец учился в вечерней школе, окончил профессиональное училище № 8 в Куйбышеве. Потом отслужил в армии и по возвращении работал.

− 27 октября 2022 года Шигин Н.И. был призван в рамках частичной мобилизации. 19 июня 2023 года Николай геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции, − сообщили в группе администрации «ВКонтакте».

Церемония прощания с героем состоится с 12:00 до 13:30 в Дворце культуры имени Куйбышева.

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