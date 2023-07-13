Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении 98-летнего ветерана под Новосибирском

Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании ситуации с избиением 98-летнего ветерана в пансионате под Новосибирском.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании ситуации с избиением 98-летнего ветерана в пансионате под Новосибирском.
— В частном пансионате в Новосибирской области в результате избиения скончался 98-летний ветеран Великой Отечественной войны. Кроме того, отмечались другие нарушения прав постояльцев указанного заведения: ненадлежащее обеспечение пожилых граждан уходом и питанием, — сообщили в СКР.
Несмотря на все это, пансионат продолжает работать. В региональном СК по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого Бастрыкин поставил на контроль.
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