Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении 98-летнего ветерана под Новосибирском

Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании ситуации с избиением 98-летнего ветерана в пансионате под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании ситуации с избиением 98-летнего ветерана в пансионате под Новосибирском.

— В частном пансионате в Новосибирской области в результате избиения скончался 98-летний ветеран Великой Отечественной войны. Кроме того, отмечались другие нарушения прав постояльцев указанного заведения: ненадлежащее обеспечение пожилых граждан уходом и питанием, — сообщили в СКР.

Несмотря на все это, пансионат продолжает работать. В региональном СК по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого Бастрыкин поставил на контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Следственного комитета России взял на контроль новосибирский пансионат, где умер 98-летний ветеран

Мужчину госпитализировали со следами насилия (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber