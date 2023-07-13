Страховщики назвали имена водителей, которые чаще попадают в ДТП в Новосибирске

Страховщики рассказали, водители с какими именами чаще попадают в ДТП.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Страховая компания опубликовала имена водителей, которые, согласно статистике, чаще всего попадали в ДТП в Новосибирской области с января по июнь 2023 года.
Так, по данным компании «Согласие», самым «аварийным» именем в НСО стало Олеся — его доля составила 22%. Чуть ниже показатель у носителей имени Артем и Евгений — 21%. А самыми осторожными оказались водители по имени Виктория, Егор и Леонид. За полгода никто из носителей этих имен не попал в аварию.
В топ-5 «аварийных» имен по стране попали Регина (15%), Данил (14%), Дарья (13%), Никита (12%) и Елизавета (12%).
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