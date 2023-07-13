В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД за 11 миллионов рублей

В Новосибирске установят комплекс фиксации нарушений ПДД на пересечении улиц Блюхера и Ватутина.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске установят комплекс фиксации нарушений ПДД на пересечении улиц Блюхера и Ватутина. Объявление о поиске подрядчика появилось на сайте госзакупок. Заплатить за работу готовы 11 миллионов рублей.
Входить в эту сумму должны 4 видеодатчика, 4 камеры, 4 системы электроснабжения и бесперебойного питания, а также 4 системы инфракрасной подсветки и контролер текущей фазы светофора.
Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, остановку за стоп-линией, выезд на встречную полосу и непристегнутые ремни безопасности.
Подрядчик должен будет разработать схему организации дорожного движения на период, пока будут идти работы и установить камеры за три месяца со дня заключения контракта. Заявку на участие можно подать до 19 июля.
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