В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД за 11 миллионов рублей

В Новосибирске установят комплекс фиксации нарушений ПДД на пересечении улиц Блюхера и Ватутина. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске установят комплекс фиксации нарушений ПДД на пересечении улиц Блюхера и Ватутина. Объявление о поиске подрядчика появилось на сайте госзакупок. Заплатить за работу готовы 11 миллионов рублей.

Входить в эту сумму должны 4 видеодатчика, 4 камеры, 4 системы электроснабжения и бесперебойного питания, а также 4 системы инфракрасной подсветки и контролер текущей фазы светофора.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, остановку за стоп-линией, выезд на встречную полосу и непристегнутые ремни безопасности.

Подрядчик должен будет разработать схему организации дорожного движения на период, пока будут идти работы и установить камеры за три месяца со дня заключения контракта. Заявку на участие можно подать до 19 июля.

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