«Не прошли через турникет»: в «Толмачево» застряли десятки пассажиров рейса «Новосибирск-Владивосток»

В аэропорту «Толмачево» застряли десятки пассажиров рейса «Новосибирск-Владивосток».
Фото: Виктория МИНАЕВА
В аэропорту «Толмачево» застряли десятки пассажиров рейса «Новосибирск-Владивосток». Люди пожаловались на то, что рейс сильно задержали в связи с техническим сбоем в программе авиаперевозчика.
— Билеты были приобретены заранее, но пройти через турникет для посадки на самолёт люди смогли. Как сообщили им сотрудники авиакомпании: «По причине сбоя в программе», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — В итоге, авиакомпания пообещала всем компенсацию в 7 тысяч рублей за потраченное время и посадку на следующий рейс через 4 часа.
КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию, чтобы разобраться в произошедшем.
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