Сибиряков возмутила гибель виртуального попугая

Виртуальный попугай стал для многих настоящим другом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно в гаджетах появилась новая игра под названием Bird Alone. Она настолько пришлась пользователям по душе, что многие плачут. Подробности – в материале altapress.ru.

– Игру создал Джордж Бачелор, который известен играми Hot Date и Far From Noise. Она вышла в 2020 году. Главный герой – красный попугай ара, с которым можно контактировать, а еще он умеет создавать поэмы и играть в мини-игры. Общаться с ним можно лишь дважды в день. При этом со временем открываются все новые игры и возможности взаимодействия.

Удивительно, но для многих эта игра стала отдушиной, а попугай настоящим другом. И тем горше, когда ара умирает. Некоторые пользователи так сильно переживали гибель виртуального питомца, что впадали в депрессию. Для чего создатель игры задумал смерть птицы – доподлинно не известно.

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