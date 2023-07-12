Начнут вымирать птицы в округе: сибиряков испугала вышка сотовой связи

Вышку установили в соответствии с требованиями. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

В Бийске, в районе Треста, установили вышку сотовой связи. Конструкция появилась на участке между проезжей частью улицы Социалистической и трамвайной линией, сообщает издание «Бийский рабочий».

- Установка конструкции настолько привлекала внимание водителей, что они, засматриваясь, проезжали на красный, - говорится в сообщении.

Забеспокоились и местные жители. Особенно женщины старшего возраста. Они предположили, что из-за нового «соседа» ухудшится прием сигнала телевизора, появятся головные боли и начнут вымирать птицы в округе.

Как выяснилось, установка подобных конструкций регламентируется СанПиНами «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». Согласно требований, вышки не могут излучать выше допустимого уровня. В противном случае их не разрешат устанавливать.

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