Хорошо забытое старое: новосибирских детей учат дворовым играм

Маленьких новосибирцев учат играть друг с другом. Фото: Софья Заводаева.

В Советском районе города все лето проходят увлекательные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Их объединяет проект «Пойдем играть во двор», идейным вдохновителем которого стала депутат горсовета Наталья Пинус. Именно она решила, что пора современному поколению прививать любовь к дворовым играм, сообщает «Навигатор».

Дети возможности поиграть со сверстниками обрадовались. Некоторые из них специально приезжают в другие микрорайоны, чтобы поучаствовать в забавах.

– Ребятишек знакомят с играми, которые многие взрослые помнят из своего детства: «Казаки-разбойники», «Лягушка», «Чай, чай, выручай». Любимыми развлечениями стали «Вышибалы» и вариации догонялок, – говорится в издании. – В среднем в играх участвует 25-30 детей. Рекордсменом стала Нижняя Ельцовка: в последний раз там собралось больше 70 детей.

Встречи проходят в разных микрорайонах каждую неделю по понедельникам, вторникам и средам. Расписание можно посмотреть в соцсетях Натальи Пинус.

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